Motorrad geht nach Unfall in Hamburg in Flammen auf Stand: 22.08.2024 06:57 Uhr In Hamburg-Winterhude sind am Mittwochabend ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Kurz darauf brannte das Motorrad lichterloh, der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Der Pkw und das Motorrad stießen an der Kreuzung Maria-Luisen-Straße und Leinpfad zusammen. Das Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen und ging dort kurz darauf in Flammen auf. Der Fahrer hatte Glück, er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nur leicht verletzt.

Busse werden wegen Löscharbeiten umgeleitet

Die alarmierte Feuerwehr musste das Motorrad auf der Straße löschen. Für die Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden, mehrere Linienbusse wurden deshalb umgeleitet. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt die Polizei.

