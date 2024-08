Mopo Team-Staffellauf: 10.000 Teilnehmer beim Lauf-Event im Stadtpark Stand: 30.08.2024 15:18 Uhr Am 28. und 29. August sind beim Team-Staffellauf der "Hamburger Morgenpost" im Stadtpark insgesamt 2.000 Teams mit rund 10.000 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen.

Sie bewältigen nacheinander eine fünf Kilometer lange Strecke mit einem Staffelstab in der Hand, der am Ende an den nächsten Teampartner übergeben wurde. Nach dem Lauf wurde jedes Team mit einem Picknickkorb belohnt. Gewertet wurde ausschließlich die Gesamtzeit der Teams, also jeweils aller fünf Läuferinnen und Läufer.

Veranstalter: "Sportliche Wohlfühlatmosphäre im Stadtpark"

"Der Hamburger Stadtpark hat sich in ein Lauffest mit sportlicher Wohlfühlatmosphäre verwandelt", beschreibt Markus Schmitz, Standortleiter des neuen Veranstalters Infront B2Run GmbH, die vergangenen zwei Tage. "Ich freue mich über die zahlreiche Teilnahme und die Motivation, die bei allen Läufern und Läuferinnen zu spüren war", so Schmitz weiter.

Spende für jedes angemeldete Team

Für jedes angemeldete Team geht eine Spende in Höhe von zehn Euro an den Stadtparkverein, mit dessen Hilfe unter anderem ein Baumlehrpfad eingerichtet wurde.

2023 waren ebenfalls 2.000 Teams am Start

Auch im vergangenen Jahr war das Event mit 2.000 Teams und somit insgesamt 10.000 Läuferinnen und Läufern ausgebucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.08.2024 | 05:00 Uhr