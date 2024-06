Monatelange Behinderungen auf Bahnstrecke Hamburg-Berlin Stand: 26.06.2024 15:26 Uhr Bahnreisende müssen sich ab August im Norden auf größere Streckensperrungen und Verzögerungen einstellen. Besonders betroffen wird die Strecke zwischen Hamburg und Berlin sein - sie wird auf einem Abschnitt erneuert.

Alle 30 Minuten fährt normalerweise ein Fernverkehrszug zwischen Hamburg und Berlin. Die Strecke gilt als die wichtigste Direktverbindung zwischen zwei Städten in Deutschland. Doch mit dem 30-Minuten-Takt ist bald erst mal Schluss: Vom 16. August bis zum Ende des Jahres fällt jeder zweite Zug aus. Außerdem wird die Fahrt zwischen den beiden größten deutschen Städten dann rund 45 Minuten länger dauern. Denn zwischen Wittenberge und Ludwigslust sowie zwischen Hamburg und Büchen werden Gleise und Weichen erneuert, erklärt die Deutsche Bahn.

Rund vier Monate lang Ersatzverkehr

Im Fernverkehr werden Züge über Uelzen und Stendahl umgeleitet. Wer nach Ludwigslust oder Wittenberge will, der muss ab Hamburg einen extra eingerichteten Ersatzbus nehmen. Dies gilt bis Mitte Dezember, also rund vier Monate. Nur für rund sechs Wochen fallen ab Mitte August die ICE-Züge zwischen Hamburg und Schwerin aus. Auch dort werden Ersatzbusse eingesetzt, dazu einmal am Tag ein Intercity. Problem: In den Ersatzbussen können laut Bahn nur wenige Fahrräder mitgenommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.06.2024 | 16:00 Uhr