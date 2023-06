Miniatur Wunderland: Rosberg eröffnet Ladestandorte für E-Autos Stand: 29.06.2023 17:03 Uhr Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat am Donnerstag im Hamburger Miniatur Wunderland winzige Ladestandorte für Elektroautos vorgestellt - im Maßstab 1:87.

"Für eine nachhaltigere Zukunft ist die Mobilitätswende fundamental wichtig. Dabei spielt die Elektromobilität - und damit die Ladeinfrastruktur - eine zentrale Rolle", sagte Rosberg, der selbst ein überzeugter E-Mobilist ist. "Hier können die Menschen in einem kleinen Rundgang sehen, wie die Mobilitätswende konkret aussieht und in unserem Alltag angekommen ist", ergänzte der 38-Jährige.

Mehrere Ladestationen im Miniatur Wunderland

Neben dem Trubel in Venedig, dem Karneval in Rio und dem Treiben am Hamburger Flughafen können Besucherinnen und Besucher nun fünf Schnellladestandorte im Miniatur Wunderland entdecken. Der größte Ladepark befindet sich in der Mitte Deutschlands. Hier gibt es auch einen kleinen Shop sowie Toiletten. Zwei Standorte sind an Einzelhandelsgeschäften, zudem erhält die fiktive Stadt Knuffingen einen Standort, ebenso das Volksparkstadion in Hamburg.

