Mini-Museum auf Rädern: "ArchäoMobil" in Hamburg vorgestellt Stand: 21.07.2022 13:29 Uhr Ob beim Hafengeburtstag, den Cruise Days oder dem Reeperbahn Festival, bei Stadtteilfesten oder dem Triathlon - in Hamburg und Umgebung rollt zukünftig das "ArchäoMobil" des Archäologischen Museums an.

Die Sommerferien in Hamburg sind in vollem Gange und wer nicht in den Urlaub fährt, nutzt die freie Zeit auch, um zum Beispiel mal wieder ins Museum zu gehen. Und wer nicht selbst hingeht, zu dem kommt jetzt ein neues Mini-Museum auf Rädern. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat am Donnerstag das neue "ArchäoMobil" des Archäologischen Museums auf dem Rathausmarkt vorgestellt.

"ArchäoMobil": Bildungsprogramm für Kinder und Erwachsene

Um mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen ins Gespräch zu kommen und für Archäologie zu begeistern, besucht das Museum mit seinem neuen mobilen Bildungsprogramm große Events ebenso wie Kitas, Schulen und Bibliotheken.

Mini-Ausgabe soll Lust auf Archäoligsches Museum machen

Das Mini-Museum auf Rädern hat bunte Schaukästen, in denen Ausstellungsfundstücke gezeigt werden - zum Beispiel ein Faustkeil oder eine Pfeilspitze vom Steinzeitmenschen. Über Touchpads kann man weitere Informationen zu den gezeigten Stücken bekommen. "Zum einen sieht man die Highlights aus unserem Museum, also die wichtigsten Objekte in Reproduktion, dass man so einen Vorgeschmack bekommt, was für tolle Sachen im Museum zu sehen sind", sagt Rainer-Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg. Zudem gibt es eine Leinwand für Filme, es können Vorträge gehalten werden und es gibt eine Grabungskiste, in der man mit Pinsel live in Aktion treten und Ausgrabungen durchführen kann.

Römer: "Es ist unser Auftrag, Wissen zu vermitteln"

Thorsten Römer, Vorstand und Kaufmännischer Geschäftsführer des Museums, erklärte: "Das werden Zehntausende sein, die wir damit erreichen wollen. Nun ist es bei Kultur immer so eine Frage, wann rechnet es sich? Das kann man im ersten Schritt wahrscheinlich nicht immer in Euro und Cent ausdrücken, aber es ist unser Auftrag, Wissen zu vermitteln und das schaffen wir über das ArchäoMobil."

Das rollende Museum ist unter anderem auf dem Reeperbahn Festival im September und beim Hafengeburtstag im nächsten Jahr unterwegs.

