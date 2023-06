Millionen-Diebstahl von Edelmetallen: Großrazzia im Norden Stand: 15.06.2023 14:46 Uhr Eine Diebesbande soll über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte im Wert von mehreren Millionen Euro beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis gestohlen haben, teilte die Hamburger Staatsanwaltschaft mit. In Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen gab es am Donnerstag Durchsuchungen und Festnahmen.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft ließ mehr als 30 Objekte durchsuchen. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwölf identifizierte und weitere noch nicht bekannte Verdächtige in unterschiedlicher Tatbeteiligung. Sechs Männer seien verhaftet worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Mehrere Millionen Euro Beute erbeutet

Die Beschuldigten im Alter von 28 bis 60 Jahren sowie weitere Mittäter sollen über Jahre mehrere Tonnen edelmetallhaltige Nebenprodukte des Kupferproduzenten Aurubis gestohlen haben, direkt vom Firmengelände auf der Veddel. Mit dem Verkauf der Beute sollen die Beschuldigten mehrere Millionen Euro erbeutet haben. Nach Angaben der Polizei waren die meisten der Beschuldigten direkt bei Aurubis beziehungsweise bei einem Subunternehmen beschäftigt. Polizistinnen und Polizisten haben am Donnerstag einige Arbeitsplätze von Aurubis-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und auch Fremdfirmen auf der Veddel durchsucht.

Niedersachsen: Gepanzertes Spezialfahrzeug im Einsatz

Bei einer Durchsuchung in Fredenbeck bei Stade in Niedersachsen setzten Einsatzkräfte auch ein gepanzertes Spezialfahrzeug ein. Ein Bewohner des durchsuchten Anwesens soll laut Staatsanwaltschaft Mitglied einer Clan-Familie sein. Darüber hatte zunächst die "Bild"-Zeitung berichtet.

MV: Durchsuchungen in Malchin und in Nossentiner Hütte

In Mecklenburg-Vorpommern durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler Objekte an der Mecklenburgischen Seenplatte: in Malchin und in Nossentiner Hütte. Einzelheiten haben sie nicht mitgeteilt.

Teilweise Diebesgut beschlagnahmt

Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten den Angaben zufolge neben Unterlagen und Speichermedien zehn Fahrzeuge, 20 hochwertige Uhren, über 200.000 Euro Bargeld, mehrere Schusswaffen und Munition sowie Teile des Diebesgutes. Die Staatsanwaltschaft hat Arrestbeschlüsse im Gesamtwert von über 20 Millionen Euro erwirkt.

