Meteorit "Elmshorn" wird in Hamburg ausgestellt

Der rund 3,7 Kilogramm schwere Meteorit "Elmshorn", der vor einem Jahr in einen Garten in Schleswig-Holstein einschlug, wird erstmals öffentlich gezeigt. Der Fund hat nun eine Heimat im Museum der Natur in Hamburg. "Es ist eigentlich nur ein Stein, aber eben auch Stein, der mehrere Milliarden Jahre alt ist und aus dem Weltall stammt", sagte Stefan Peters, der den Bereich Mineralogie im Museum leitet, am Donnerstag in Hamburg. Das zweitgrößte erhaltene Fragment mit einem Gewicht von 233,5 Gramm wird im Geologischen und Mineralogischen Museum in Kiel ausgestellt.

