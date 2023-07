Messerattacke auf St. Pauli: Haftbefehl gegen 32-Jährigen Stand: 02.07.2023 15:54 Uhr Bei einer Auseinandersetzung unweit der Hamburger Reeperbahn ist ein 28-Jähriger in der Nacht zum Sonnabend durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zwei Verdächtige wurden kurz nach der Tat gefasst.

Einen 23 Jahre alten Verdächtigen konnte die Polizei in direkter Tatortnähe ergreifen. Ein 32-Jähriger wurde wenig später blutverschmiert in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Eppendorf dingfest gemacht.

Streit in der Davidstraße eskaliert

Bisherigen Erkenntnissen der Hamburger Polizei zufolge gab es zunächst aus ungeklärter Ursache einen verbalen Streit zwischen den drei Männern vor einer Bar in der Davidstraße im Stadtteil St. Pauli. Dem folgte dann eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 32-Jähriger mehrfach auf den 28-Jährigen eingestochen haben soll. Anschließend flüchteten der mutmaßliche Täter und sein 23 Jahre alter Begleiter zu Fuß, während der 28-Jährige am Boden liegen blieb.

Haftbefehl gegen Verdächtigen

Gegen den 32-Jährigen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Er sitze nun in Untersuchungshaft. Der Jüngere dagegen sei mangels Haftgründen entlassen worden. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr mehr.

