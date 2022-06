Mehr übergewichtige Kinder: Was Hamburg dagegen tun will Stand: 09.06.2022 06:11 Uhr Diese Folge von Corona macht Ärztinnen und Ärzten und Lehrkräften in Hamburg Sorgen: Die Zahl der Kinder mit Übergewicht ist durch die Pandemie noch einmal gestiegen. Laut einer bundesweiten Umfrage ist jedes sechste Kind dicker geworden.

Auch in Hamburg ist der Anteil der Kinder mit Übergewicht gewachsen, das bestätigt die Ärztin Charlotte Schulz, Sprecherin der Hamburger Kinder- und Jugendärzte. Genaue Zahlen gebe es zwar nicht, doch beobachten sie und ihre Kollegen und Kolleginnen, dass besonders Kinder aus den sozial benachteiligten Stadtteilen vermehrt übergewichtig seien.

AUDIO: Übergewicht bei Kindern: Was Hamburg dagegen unternimmt (1 Min) Übergewicht bei Kindern: Was Hamburg dagegen unternimmt (1 Min)

Mehr Medienkonsum und zu wenig Bewegung

Gründe gebe es viele. Das Hauptproblem sei der durch Corona gestiegene Medienkonsum. Computerspiele statt draußen Kicken sei lange das Motto gewesen. Schulz erinnert daran, dass im ersten Corona-Lockdown sogar Spielplätze gesperrt worden waren.

Schulbehörde nennt mehrere Maßnahmen

Die Hamburger Schulbehörde verweist auf eine Reihe von Maßnahmen, um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu fördern. So sind in einem Pilotprojekt "Schulgesundheitsfachkräfte" eingestellt worden, die jetzt 19 Grundschulen unterstützen - auch beim Thema gesunde Ernährung. Dieses Thema sei sowieso fester Bestandteil des Unterrichts, zum Beispiel in Biologie.

Für die einzelnen Schulen hat die Behörde eine ganze Reihe von Vorschlägen zusammengestellt, zum Beispiel für "Bewegungspausen". Doch in einem Bereich hat der Staat nur beschränkt Einfluss - nämlich darauf, wie gut die Eltern für die Gesundheit ihrer Kinder sorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.06.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule