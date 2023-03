Matthiae-Mahl in Hamburg: Ukraine-Krieg im Mittelpunkt Stand: 03.03.2023 22:14 Uhr Zwei Jahre in Folge war das traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus wegen Corona ausgefallen. Am Freitagabend waren wieder 400 Gäste geladen. Im Mittelpunkt stand diesmal der Ukraine-Krieg.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hielt zu Beginn des Festmahls eine Ansprache, in der er die Unterstützung der Hansestadt und Deutschlands für die Ukraine bekräftigte. Der russische Präsident Wladimir Putin habe in einer Rede kürzlich deutlich gemacht, dass die Angriffe Russlands weitergingen, erklärte Tschentscher fügte hinzu: "Solange dies der Fall ist, werden auch Deutschland, werden unsere Partner in Europa und der Nato die Ukraine dabei unterstützen, ihr durch Artikel 51 der UN-Charta legitimiertes Recht auf Selbstverteidigung auszuüben."

Ehrengäste von OSZE und Nato

Das Motto des Matthiae-Mahls lautete in diesem Jahr "Zur Sicherheit in der Zeitenwende". Als Ehrengäste hatte Tschentscher zuvor den Oberbefehlshaber der Nato in Europa, General Christoper Cavoli, und die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, im Rathaus begrüßt.

OSZE-Generalsekretärin: Festmahl in der Tradition der Hanse

Schmid sagte in ihrer Rede, die OSZE stehe zur Unterstützung von Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bereit. Sie erinnerte daran, dass das Festmahl in der Tradition der Hanse stehe. Und das Städtebündnis habe schon vor Jahrhunderten erkannt, dass Handelsbeziehungen, Wohlstand, Stabilität und Sicherheit Hand in Hand gingen, sagte die deutsche Diplomatin. Die Idee des Matthiae-Mahls sei es, mit "befreundeten Mächten" zusammensitzen, ins Gespräch kommen und Vertrauen schaffen. Das ähnele dem Gründungsgedanken der OSZE. "In einem zentralen Punkt unterscheidet sich unsere Arbeit aber fundamental, denn wir setzen uns nicht nur mit befreundeten Mächten an einen Tisch", betonte die Generalsekretärin.

Senat: Weltweit ältestes noch gefeiertes Festmahl

Das Matthiae-Mahl ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl. Es ist seit 1365 historisch belegt. Allerdings gab es ab 1724 mehr als 200 Jahre lang kein Matthiae-Mahl. Die Gründe dafür sind unbekannt.

In den vergangenen beiden Jahren fand das Festessen wegen der Corona-Pandemie nicht statt. 2021 hatten die Ehrengäste, Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski und die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), ihre Reden online gehalten. 2022 waren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, die virtuellen Ehrengäste.

