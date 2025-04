Stand: 27.04.2025 11:31 Uhr Mann versprüht Reizgas in Bus in Hamburg-Hamm – sechs Fahrgäste verletzt

In Hamburg-Hamm hat es in der Nacht zu Sonnabend einen Vorfall mit einem Linienbus gegeben. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Männer zunächst an einer Bushaltestelle in der Hammer Landstraße in Streit. Der Konflikt setzte sich anschließend im Bus fort. Einer der Männer bedrohte mehrere Fahrgäste mit einer abgebrochenen Flasche und versprühte schließlich Reizgas im Fahrzeug. Dabei wurden sechs Fahrgäste verletzt und erlitten Atemwegsreizungen. Auch der Angreifer selbst wurde durch das Reizgas verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

