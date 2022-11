Mann soll Prostituierte erwürgt haben - Urteil erwartet Stand: 28.11.2022 09:01 Uhr Im Prozess gegen einen 32-Jährigen, der im Mai dieses Jahres eine Prostituierte in Hamburg erwürgt haben soll, wird heute das Urteil erwartet.

Etwa sechs Monate nach der Tat will das Hamburger Landgericht seine Entscheidung verkünden. Der Mann gestand laut Gericht bereits in einem Brief an seinen Vater und im Gespräch mit seiner Frau, die 35-Jährige im Frühjahr umgebracht zu haben. Am 14. Mai hatte eine Spaziergängerin die Leiche der Frau in einem Wald bei Stelle im Landkreis Harburg gefunden.

Anklage: Frau nach Streit erwürgt

Laut Anklage hatte der Tatverdächtige zuvor über das Internet Kontakt zu dem Opfer aufgenommen und mit ihr sexuelle Dienstleistungen für Geld vereinbart. Im Auto seien sie in einen Streit geraten, woraufhin er Frau auf einem Parkplatz in Hamburg erwürgt habe. Nach eigenen Angaben aus dem Brief an seinen Vater stand der Angeklagte während der Tat unter Einfluss von Alkohol und Kokain. Er habe die Frau nicht umbringen, sondern sie zum Schweigen bringen wollen.

