Mann in Neuallermöhe niedergestochen: Haftbefehl gegen 19-Jährigen Stand: 22.01.2024 17:41 Uhr Nach einem Messerangriff auf einen 35-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe hat die Polizei einen 19-Jährigen festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen war es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Männern gekommen. Dabei habe der 35-Jährige wohl durch ein Messer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Bekannter brachte den Schwerverletzten mit seinem Wagen in den Walter-Rudolphi-Weg. Dort übernahm ein Rettungsteam die Versorgung des Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Ein Tatverdächtiger flüchtig

Die Polizei konnte drei Tatverdächtige ermitteln. Ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Ein dritter Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige wurde mangels Haftgründen wieder entlassen.

