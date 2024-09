Mann im Hamburger Schanzenviertel niedergeschossen Stand: 10.09.2024 06:16 Uhr Nach einem Streit vor einem Lokal im Hamburger Schanzenviertel ist ein Mann am Montagabend angeschossen worden. Mit einem Streifschuss und einer weiteren Schussverletzung im Rücken wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die Schüsse fielen gegen 21 Uhr am Schulterblatt direkt vor einem Dönerladen. Zuvor soll es dort einen Streit zwischen zwei Männern gegeben haben. Einer von ihnen zog eine Waffe und feuerte mehrfach auf seinen Kontrahenten. Der ging getroffen zu Boden. Mindestens ein Schuss traf ihn in den Rücken. Ein zweiter streifte seinen Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt er laut Polizei nicht.

Schütze flüchtet mit Kleinwagen

Der Schütze sprang nach der Tat offenbar in einen dunklen Kleinwagen und flüchtete vom Tatort. Mehrere Streifenwagenbesatzungen suchten ihn. An größeren Kreuzungen postierten sich außerdem schwer bewaffnete Polizisten und hielten Ausschau nach dem Fluchtfahrzeug. Noch in der Nacht zum Dienstag konnte die Polizei das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sicherstellen. Der Schütze wurde jedoch noch nicht gefasst - nach ihm wird weiterhin gesucht.

Hintergründe des Streits unklar

Die Hintergründe des blutigen Streits sind noch unklar. Die Polizei geht offenbar davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen. Ermittlerinnen und Ermittler sicherten Spuren am Schulterblatt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.09.2024 | 06:00 Uhr