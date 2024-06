Mann bei Polizeieinsatz in Rahlstedt erschossen Stand: 14.06.2024 06:10 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt hat es in der Nacht zum Freitag einen tödlichen Polizeieinsatz gegeben. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) erschoss einen Mann, der nach Angaben der Polizei das Feuer eröffnet hatte.

Auf dem Video eines Polizeireporters sieht man Polizisten an der Tür eines Mehrfamilienhauses. Man hört Stimmen. Und man hört Schüsse. Was dann genau passiert ist, dazu konnte das Lagezentrum der Polizei am frühen Morgen noch nicht viel sagen. Bekannt ist, dass der Einsatz kurz vor Mitternacht begann. Anwohnerinnen und Anwohner in der Wolliner Straße in Rahlstedt hatten den Notruf gewählt - wegen eines verhaltensauffälligen Mannes, wie die Polizei sagt.

Schüsse auf Polizei

Als die Beamten eintrafen, habe der Mann unvermittelt von seinem Balkon auf sie geschossen. Die Polizisten riefen das SEK zur Verstärkung. Bei dem Einsatz sei der Mann erschossen worden, hieß es. Von den Beamten sei niemand verletzt worden.

Vater angezündet?

Nach bislang unbestätigten Informationen des Polizeireporters soll der Mann zuvor seinen schlafenden Vater angezündet haben. Der Mann sei schwer verletzt worden, berichtet der Reporter. Der Sohn soll geschossen haben, als die Polizisten ihn festnehmen wollten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.06.2024 | 06:00 Uhr