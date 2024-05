Stand: 15.05.2024 18:11 Uhr Maersk-Chef hält Hamburger Hafen für überbewertet

Der Chef der dänischen Reederei Maersk hat Zweifel am Hamburger Hafen geäußert. Der Wochenzeitung "Die Zeit" sagte Vincent Clerc: "Als Steuerzahler in Hamburg würde ich mich fragen, ob dieser Hafen jedes Jahr mehrere 100 Millionen Euro Steuergeld wert ist." Für ihn sei Hamburg nicht das natürliche Tor zur Welt. Clerc räumte jedoch ein, nicht neutral zu urteilen. Maersk hält Anteile am Hafen in Bremerhaven.

