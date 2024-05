Stand: 27.05.2024 14:50 Uhr Lottospieler aus Hamburg gewinnt 2,48 Millionen Euro

Eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus Hamburg hat am Sonnabend bei der Zusatzlotterie Spiel77 rund 2,48 Millionen Euro gewonnen. Der oder die Glückliche hatte den Spielschein am vergangenen Freitag für die Eurojackpot-Ziehung bei einer Lotto-Annahmestelle im Bezirk Wandsbek abgegeben, wie Lotto Hamburg am Montag mitteilte. Bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel77 hatten bundesweit zwei Teilnehmende die richtigen Ziffern auf ihrem Schein. Auch eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus Bayern gewann 2,48 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.05.2024 | 18:00 Uhr