Stand: 24.04.2024 12:09 Uhr Lkw-Kontrolle am Rasthof Stillhorn: Viele Verstöße

Die Polizei hat am Dienstag zahlreiche Lastwagen am Rasthof Stillhorn kontrolliert. Von überprüften 88 Lkw durfte fast die Hälfte zumindest vorübergehend nicht weiterfahren, wie die Hamburger Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei 43 Fahrzeugen war den Angaben zufolge die Ladung nicht gut gesichert und 5 Laster waren sogar überladen. Neben Polizistinnen und Polizisten aus Hamburg und anderen Bundesländern waren auch Zoll-Bedienstete und weitere Sachvesrtändige bei der Großkontrolle im Einsatz.

