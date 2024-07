Stand: 27.07.2024 15:27 Uhr "Letzte Generation" stört Straßenverkehr in Eimsbüttel

Rund 30 Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Sonnabendmittag mit kurzen Aktionen den Verkehr in Eimsbüttel gestört. Sie stürmten für jeweils fünf Minuten auf die Straße und hinderten damit Autos an der Weiterfahrt. Ihr Protest richtet sich gegen fossile Energien. Laut Polizei gab es keine größeren Probleme. Ein Motorradfahrer versuchte die Aktion über den Gehweg zu umfahren. Die Polizei stoppte ihn wegen dieser Ordnungswidrigkeit.

