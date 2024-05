Stand: 17.05.2024 17:44 Uhr Leiche in Niendorfer Wohnhaus gefunden

Nach dem Hinweis eines Postboten ist am Freitag in einem Reihenhaus in Niendorf eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei lag der leblose Köper bereits seit mehreren Monaten in dem Haus im Quadenweg. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Leichnam ist stark verwest, deshalb konnten ihn die Ermittlerinnen und Ermittler noch nicht identifizieren. Er liegt nun zur Obduktion im Institut für Rechtsmedizin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.05.2024 | 17:00 Uhr