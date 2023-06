Leiche in Abstellraum eines Hamburger Modekaufhauses entdeckt

Stand: 29.06.2023 20:15 Uhr

In einem Bekleidungsgeschäft in der Hamburger Mönckebergstraße ist eine Leiche gefunden worden. Ein Haustechniker entdeckte die tote Frau schon am Montag in einem Abstellraum für Putzmittel.