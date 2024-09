Lauterbach besucht Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf Stand: 03.09.2024 17:12 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die medizinische Versorgung für Menschen mit Behinderungen stärken. Das hat er am Dienstag bei einem Besuch im Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf in Hamburg zugesagt.

Das Krankenhaus war in großer Sorge: Hat es nach der geplanten Krankenhausreform überhaupt noch eine Zukunft? Denn bisher spielten kleine und hochspezialisierte Kliniken bei der Reform keine Rolle. Bundesgesundheitsminister Lauterbach wollte der Klinik bei seinem Besuch in Hamburg diese Sorgen nehmen. "Wir wollen, dass diese Häuser nicht in wirtschaftliche Not kommen, wir wollen sie stärken und nicht schwächen", sagte der Minister. "Häuser wie das in Alsterdorf müssten erfunden werden, wenn es sie noch nicht gäbe", so Lauterbach.

Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf: "Leuchtturm der Inklusion"

Das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf ist spezialisiert auf Menschen mit komplexen Behinderungen und führend in der Behandlung epileptischer Erkrankungen. Es bezeichnet sich selbst als "Leuchtturm der Inklusion". Begleitet wurde Lauterbach von Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). Auch sie betonte im Anschluss an den gemeinsamen Rundgang durch das Krankenhaus, wie wichtig dieses Angebot für Hamburg und Norddeutschland ist.

