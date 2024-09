Kreuzfahrtschiff "Disney Dream" in Hamburg Stand: 03.09.2024 09:01 Uhr Das Kreuzfahrtschiff "Disney Dream" hat am Dienstagmorgen im Hamburger Hafen festgemacht. Es ist zum ersten Mal für eine Reise in der Hansestadt.

Die "Disney Dream" legte am Morgen in Steinwerder an. Am Mittwochabend soll sie wieder auslaufen. Möglicherweise wird sie dann eine Runde vor der Elbphilharmonie drehen, wie eine Sprecherin sagte. Das Schiff der US-Reederei Disney Cruise Line fährt laut Plan weiter nach Amsterdam.

14 Decks mit 1.250 Kabinen an Bord

Mit ihrer Länge von 340 Metern war die "Disney Dream" bei ihrer Fertigstellung 2010 in Papenburg das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. Sie hat 14 Passagierdecks, 1.250 Kabinen und eine rund 230 Meter lange Wasserrutsche.

In Hamburg war die "Disney Dream" schon kurz vor ihrer Jungfernfahrt zu Gast gewesen. Sie wurde damals im Trockendock von Blohm + Voss fit gemacht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe