Kreuzfahrten: Millionenmarke in Hamburg erreicht Stand: 12.11.2023 16:17 Uhr Während der Corona-Krise lag die gesamte Kreuzfahrtbranche lange Zeit völlig brach, zahlreiche Schiffe wurden sogar verschrottet. Jetzt aber machen deutlich mehr Menschen Urlaub auf dem Wasser. Am Sonntag wurde im Hamburger Hafen erstmals der millionste Passagier in einer Saison gefeiert.

Gut 900.000 Passagiere und Passagierinnen in einem Jahr - der bisherige Kreuzfahrtrekord für den Hamburger Hafen stammt aus 2018. In diesem Jahr ist jetzt erstmals die Millionenmarke geknackt worden. Eine junge Familie aus Leipzig bekam am Sonntag einen Whirlpool für den Garten als Geschenk dafür, dass sich unter ihnen offiziell der millionste Passagier dieser Saison befand.

Tschentscher: "Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet"

Jens Meier, Geschäftsführer der Hamburg Port Authority (HPA), spricht von einem "fantastischen Ergebnis". Und das Jahr sei ja auch noch nicht zu Ende. "Nach der Corona-Krise, wo ja doch alles auf Null gefahren war, hat sich die Kreuzfahrt blendend erholt", so Meier. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte: "Jetzt sehen wir, dass diese Befürchtungen sich nicht bewahrheitet haben. Die Kreuzfahrtbranche boomt, und Hamburg ist ein ganz beliebter Zielort."

Es gebe allerdings noch viel zu tun, sagte Meier. Kreuzfahrt müsse noch nachhaltiger werden, Hamburg habe dabei eine Vorreiterrolle. Nur so könne die Branche auch in Zukunft weiter boomen. "Landstrom wird hier auch bald fertiggestellt sein", kündigte Meier an.

Bisher ein Landstromanschluss

Bisher ist in Hamburg nur das Kreuzfahrtterminal Altona mit einer Landstromanlage ausgestattet. Die beiden anderen Kreuzfahrtterminals - Steinwerder und der entstehende neue Standort Hafencity - sollen folgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.11.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe