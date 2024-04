Kostenloses Deutschlandticket für Schüler beschlossen Stand: 10.04.2024 18:06 Uhr Hamburger Schülerinnen und Schüler sollen künftig in ganz Deutschland kostenlos mit Bus und Bahn fahren können. Das hat die Bürgerschaft am Mittwoch einstimmig beschlossen. Der Antrag kam von SPD und Grünen.

Das kostenlose Schülerticket des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) soll nun schon nach den Sommerferien angeboten werden. So sieht es der Antrag vor. Hamburgs rot-grüne Koalition hatte den Preis für die Schülerkarte bereits in der Vergangenheit reduziert: Seit August 2021 kostete die HVV-Abokarte statt 42,50 Euro nur noch 30 Euro, seit Mai 2023 als Deutschlandticket nur noch 19 Euro. Schulkinder im Leistungsbezug mit Sozialrabatt fahren schon jetzt gratis.

Links Die Bürgerschaftssitzung im Livestream

Hitzige Debatte zum Verkehr in Hamburg

Vor der Debatte zum Schülerticket stand in der Aktuellen Stunde vor allem das Thema Verkehr auf dem Programm. Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag mit dem Titel "Hamburgs Verkehr steht still, weil Rot-Grün es so will" eingebracht. Die Debatte dazu wurde sehr hitzig geführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.04.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft Öffentlicher Nahverkehr