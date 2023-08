Kosten der Einschulung für viele Eltern eine Herausforderung

Stand: 29.08.2023 06:02 Uhr

Am Dienstag werden an den meisten Grundschulen in Hamburg die Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult. Doch für viele Eltern sind die notwendigen Anschaffungen für ihre Kinder eine echte Herausforderung.