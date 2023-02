Kommentar: Worauf ver.di bei den Warnstreiks achten sollte

Stand: 18.02.2023 08:40 Uhr

Die HADAG-Fähren konnten am Donnerstag nicht ablegen, am Flughafen wurde am Freitag gestreikt und am Sonnabend bleiben die Recyclinghöfe geschlossen: In all diesen Bereichen hat die Gewerkschaft ver.di in dieser Woche zum Warnstreik aufgerufen, um durchzusetzen, dass die Beschäftigten wegen der hohen Inflation deutlich mehr Geld bekommen. Dabei sollte es der Gewerkschaft nicht nur um mehr Geld, sondern auch mehr Gerechtigkeit gehen, meint Ole Wackermann in seinem Kommentar.