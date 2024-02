Kommentar: "Der HSV muss hoch in die Bundesliga!" Stand: 16.02.2024 17:22 Uhr Nach 33 Monaten - also mehr als zweieinhalb Jahren - mal wieder ein Trainerwechsel beim HSV. Tim Walter ist nicht mehr da, beim Auswärtsspiel in Rostock soll sein bisheriger Assistent Merlin Polzin versuchen, die Mannschaft wieder auf Spur zu bringen. Schafft der HSV nun den Sprung in die Bundesliga? Er muss, sagt Lars Pegelow in seinem Kommentar.

von Lars Pegelow

Als Tim Walter beim HSV entlassen wurde, hat sich ein Freund gemeldet - er hat eine Dauerkarte im Volksparkstadion - und gesagt, keine Aufregung, ist doch alles nicht so schlimm. Soll der HSV doch in der 2. Liga bleiben. Die Stimmung ist doch auch so gut im Stadion, da gibt es wenigstens viele Siege und diese Mannschaft ist doch sowieso zu schlecht für die 1. Bundesliga. Es gibt inzwischen eine ganze Menge Leute, die so denken und reden.

Aufholjagd zu Erstliga-Clubs muss jetzt starten

Aber natürlich geht das nicht. Der HSV muss hoch in die Bundesliga! Der Abstand zu mittelmäßigen Erstligisten wie Mainz, Augsburg oder Freiburg ist wirtschaftlich inzwischen schon so groß, dass die Aufholjagd langsam starten muss, sonst wird das nichts mehr. Nie mehr. Das ist das eine.

Kräfteverhältnis mit St. Pauli könnte sich verändern

Das Zweite: Der HSV hat für die 2. Liga eine Top-Mannschaft. Von der kann und muss man den Aufstieg erwarten. Zumal: diese 2. Liga ist insgesamt schwächer als in den vergangenen Jahren. Und das Dritte: Der FC St. Pauli steigt auf, der HSV nicht - das könnte auf Jahre dann in unserer Stadt das Kräfteverhältnis verändern - und das kann der HSV sich nicht erlauben.

Felix Magath als Traineroption

Wie also aufsteigen? Vieles hängt an der Trainerfrage. Ich bin mir sicher: Felix Magath würde alle drei Buchstaben, HSV, auf seinen Rücken schnallen und über die Ziellinie tragen. Die Frage ist trotzdem: Ist er die richtige Wahl, langfristig? In den zweieinhalb Jahren unter Tim Walter gab es nur einen Mann, der die Richtung vorgegeben hat.

Tim Walter als Figur an der Seitenlinie

Tim Walter hat das Team zusammengeschweißt. Er hat es mit Scheuklappen über den Augen mitgezogen. Er war der Entertainer an der Seitenlinie, seine Energie hat angesteckt - das ganze Stadion. Walter hat selbst gern dieses Bild gemalt: Er, der Papa, die Spieler, seine Kinder. Felix Magath ist kein Entertainer, aber er wäre vermutlich eine noch dominantere Persönlichkeit an der Seitenlinie.

Können die Spieler die Verantwortung übernehmen?

Es ist Zeit, um im Bild zu bleiben, dass die Kinder erwachsen werden. Können sie das? Können Meffert, Schonlau, Glatzel und die anderen die Verantwortung auf dem Platz übernehmen, die ein Trainer letzten Endes nicht mehr übernehmen kann? Das lässt sich nicht mit dem ersten Spiel in Rostock beantworten. Aber: Wenn Merlin Polzin und die Mannschaft das gemeinsam hinkriegen, ihren Freiraum ohne Papa Walter nutzen, würde das nicht nur - wie bisher - die Stimmung im Stadion hochhalten, sondern endlich auch fußballerisch nach vorn führen.

Nächstes halbes Jahr ist für den HSV entscheidend

Am nächsten halben Jahr hängt eine Menge beim HSV. Wer ist die Nummer Eins in der Stadt? Was wird mit Sportvorstand Jonas Boldt, der Tim Walter zu spät entlassen hat? Können sich die Spieler freistrampeln oder muss es Magath richten? Die Antworten darauf sind offen. Nur eins ist für mich klar: Sich als HSV bequem einzurichten in der 2. Liga, das geht gar nicht.

