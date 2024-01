Kinder von "Block House"-Erbin offenbar in Dänemark entführt Stand: 02.01.2024 08:53 Uhr In Dänemark sind in der Nähe der deutschen Grenze zwei Kinder entführt worden. Die "Bild" berichtet, dass es sich dabei um die 10 und 13 Jahre alten Kinder der Hamburger "Block House"-Erbin Christina Block handeln soll.

Die dänische Polizei hatte am Montag einen Entführungsfall in dem Ort Gråsten nahe der deutschen Grenze gemeldet. Demnach hat ein Vater mit seinen Kindern das Silvester-Feuerwerk beobachtet, als er von mehreren Tätern angegriffen wurde. Die sollen das Mädchen und den Jungen gezwungen haben, in ein Auto mit deutschem Kennzeichen zu steigen und dann mit ihnen weggefahren sein.

Möglicher Sorgerechtsstreit als Hintergrund?

Die Unbekannten sollen mit zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen sein - eines mit Wiesbadener, das andere mit Dürener Nummernschild. Die dänischen Ermittlerinnen und Ermittler sind mit der deutschen Polizei im Austausch. Die Polizei prüft, ob ein laufender Sorgerechtsstreit mit dem Fall zu tun hat.

Auf Nachfrage von NDR 90,3 hat der Lagedienst der Hamburger Polizei am Dienstagmorgen darauf verwiesen, dass die Staatsanwaltschaft den Fall weder bestätigen noch dementieren kann.

