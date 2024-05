Stand: 02.05.2024 20:13 Uhr Jugendliche verletzen Obdachlosen

Eine Gruppe Jugendlicher hat vor der Europa-Passage einen 29-jährigen Obdachlosen angegriffen und verletzt. Laut Polizei setzten die Täter dabei auch abgebrochene Gasflaschen, Pfefferspray und möglicherweise auch ein Messer ein. Die Polizei nahm kurz danach in der Station Jungfernstieg einen 19-Jährigen fest, er hatte Blutspuren an der Kleidung. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Am Jungfernstieg kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen unter Jugendgruppen.

