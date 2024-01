Joachim Gauck zum "Klönschnack" in Hamburg Stand: 12.01.2024 08:29 Uhr Mehr Zuversicht und mehr Stolz auf das Geschaffene - dazu hat der frühere Bundespräsident Joachim Gauck in Hamburg aufgerufen. Er war der Ehrengast des "Blankeneser Neujahrsempfangs" im Hotel Grand Elysée.

Der "Klönschnack"-Empfang ist der humorvollste Neujahrstreff Hamburgs. So sprach Gauck beispielsweise sein neues Kniegelenk an, das er vor vier Wochen in Hamburg bekam. Dann wurde der ehemalige Bundespräsident aber ernsthaft. Als fast 84-Jähriger habe er einen Wunsch frei: "Ich möchte, dass wir uns in Deutschland verabschieden von dieser Kultur des Bemängelns, dass wir wieder wieder imstande werden, an das zu glauben, was wir selber geschaffen haben." So sei etwa Hamburg ein Hort der Demokratie.

Viel Platz für humorvolle Anekdoten

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) nahm das auf und beschwor die Toleranz der Hanseatinnen und Hanseaten. Zum Lachen brachte die 1.000 Gäste aber Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Wie habe sich der Senat am Montag gesorgt vor den Bauernprotesten: "Oha. 2.000 Traktoren wollen die ganze Stadt lahmlegen. Da haben wir uns gedacht, was machen wir denn? Wo sind eigentlich die Klimakleber, wenn man sie mal braucht." Nur ein Scherz, so Tschentscher. Doch er habe vorsichtshalber die S-Bahn ins Rathaus genommen, um dann vor leeren Straßen zu stehen.

Das Hamburger Magazin "Klönschnack" lädt inzwischen schon seit 41 Jahren zu diesem Neujahrsempfang ein - dieses Mal ins Hotel Grand Elysée.

