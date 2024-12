Jahresbilanz: Hamburg Messe macht voraussichtlich Millionengewinn Stand: 13.12.2024 15:09 Uhr Die Hamburg Messe macht in diesem Jahr voraussichtlich einen Millionen Gewinn. Nach einer vorläufigen Jahresbilanz rechnet das Unternehmen erstmals seit 17 Jahren wieder mit schwarzen Zahlen.

"2024 war ein Rekordjahr", bestätigt Unternehmenssprecher Karsten Broockmann in einem Bericht des Hamburger Abendblatts. Die Hamburg Messe hat in diesem Jahr rund 134 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im bisher besten Jahr 2016. Das liegt Unternehmensangaben zu Folge vor allem an den großen Veranstaltungen wie der Schiffbaumesse SMM und der Windmesse WindEnergy. Aber auch das OMR-Festival und eine neue internationale Wasserstoffmesse hätten zu dem Erfolg beigetragen.

Hamburg Messe: Ersten schwarzen Zahlen seit 2007

Das erste Mal seit 2007 erwartet die Hamburg Messe wieder schwarze Zahlen. Bei dem Gewinn soll es sich um einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag handeln. Die offiziellen Zahlen gibt das Unternehmen im kommenden Sommer bekannt.

Verluste für 2025 erwartet

Für das kommende Jahr rechnet die Hamburg Messe allerdings wieder mit einem Verlust. Grund ist, dass einige der starken Messen nur alle zwei Jahre in in Hamburg stattfinden.

Weitere Informationen Messe Hamburg: Zweithöchster Umsatz, dennoch im Minus Die Messe Hamburg hat 2022 mit einem Millionenminus abgeschlossen. Messechef Aufderheide ist dennoch sehr zufrieden. (26.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2024 | 14:00 Uhr