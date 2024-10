Internationaler Weltmädchentag: Hamburger Planetarium in Pink Stand: 11.10.2024 14:23 Uhr Zum Internationalen Weltmädchentag erstrahlen heute Abend in ganz Deutschland bekannte Gebäude in Pink. In Hamburg soll unter anderem das Planetarium im Stadtpark beleuchtet werden.

Mit der Aktion will die Kinderrechtsorganisation "Plan International" ein Zeichen für Frieden und Gleichberechtigung setzen. "Mädchen zahlen in Kriegen und bewaffneten Konflikten einen hohen Preis", sagt Plan-Chefin Petra Berner. Viele von ihnen lebten mit der ständigen Gefahr, Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt zu werden.

Jedes achte Mädchen erfährt sexualisierte Gewalt

Zum Anlass des diesjährigen Weltmädchentages hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) erstmals eine Erhebung zur sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und minderjährige Frauen präsentiert. Demnach hat jedes achte Mädchen auf der Welt schon vor seinem 18. Lebensjahr eine Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch erlitten. Weltweit sind das 370 Millionen betroffene Mädchen und minderjährige Frauen.

Beleuchtungsaktion gibt es seit zwölf Jahren

Die Vereinten Nationen haben vor 13 Jahren den 11. Oktober erstmals als Weltmädchentag ausgerufen. Seit zwölf Jahren setzt "Plan International" an diesem Tag mit der Beleuchtungsaktion ein Zeichen für mehr Chancengleichheit. Neben dem Planetarium erstrahlen heute in Hamburg unter anderem auch das Holthusenbad in Eppendorf und das Hotel Vier Jahreszeiten am neuen Jungfernstieg in Pink.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2024 | 13:00 Uhr