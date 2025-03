Illegales Autorennen? Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg-Groß Borstel Stand: 24.03.2025 17:22 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Groß Borstel sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei kollidierten im morgendlichen Berufsverkehr zwei Autos auf dem Ring 2. Zuvor hatte es möglicherweise ein illegales Autorennen gegeben.

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit sollen ein Mercedes und ein Audi über die Straße Deelböge in Richtung Eppendorf gerast sein. Augenzeuginnen und Augenzeugen sprachen von einem Rennen. Auf Höhe des Rosenbrooks kam es dann kurz vor 8 Uhr zum Unfall mit einer unbeteiligten Autofahrerin. Der Mercedes krachte in das Auto der 48-Jährigen. Sie verlor daraufhin die Kontrolle, kam von der Straße ab und krachte in eine Litfaßsäule.

Führerscheine beschlagnahmt

Der 31-jährige Raser fuhr offenbar so heftig in das Auto der Frau, dass sogar ein Reifen herausbrach. Ein großes Trümmerfeld erstreckte sich nach dem Unfall über die Kreuzung. Der 55-jährige Audi-Fahrer hatte offenbar angehalten, als der Unfall passierte. Er blieb unverletzt, der Mercedesfahrer und die Frau wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens. Alle drei Autos und die Führerscheine der beiden mutmaßlichen Raser sind von der Polizei beschlagnahmt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.03.2025 | 16:00 Uhr