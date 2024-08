Hunderttausende zur CSD-Demo in Hamburg am Sonnabend erwartet Stand: 02.08.2024 20:47 Uhr Am Sonnabend findet in Hamburg eine große Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) statt. Nach Angaben der Polizei werden rund 250.000 Menschen erwartet.

Das diesjährige Motto für den Hamburger CSD lautet "5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck". Die Demo mit 130 Gruppen, darunter 59 Trucks, startet um 11.55 Uhr am Mundsburger Damm. Die Route wurde in diesem Jahr geändert, weil aufgrund der gestiegenen Zahl der Teilnehmenden der alte Startpunkt an der Langen Reihe zu eng war.

Neue Demo-Route: Von Uhlenhorst bis in die Innenstadt

Die neue Route führt von Uhlenhorst aus durch die Innenstadt (Mundsburger Damm - Schwanenwik – An der Alster – Lohmühlenstraße – Lange Reihe – Kirchenallee – Ernst-Merck-Straße – Glockengießerwall – Steintorwall – Mönckebergstraße - Bergstraße). Zielpunkt ist der Jungfernstieg.

Die Polizei rät zur Anreise mit U-Bahn, S-Bahn, Fahrrad oder zu Fuß. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Demo zum CSD in Hamburg seit 1980

Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizeikräfte die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen. Seit 1980 gehen alljährlich in Hamburg Menschen auf die Straße, um sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einzusetzen.

