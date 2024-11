Hitzige Debatte bei Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft Stand: 27.11.2024 14:50 Uhr Wahlkampf im Hamburger Rathaus: Wenige Wochen vor der Bundestagswahl und der Bürgerschaftswahl haben sich die Abgeordneten der Bürgerschaft erneut eine Redeschlacht geliefert. Sogar der Ältestenrat wurde einberufen.

Die Abgeordneten der AfD wollten nicht auf sich sitzen lassen, was SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf über ihre Partei sagte: "Sie sind die Rattenfänger der Nation letztendlich." Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen, der Ältestenrat tagte - einen Ordnungsruf gab es dann aber nicht.

AfD-Fraktionschef lobt Trump

Vorausgegangen war eine scharfe Polemik von AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann in Richtung der Grünen - und ein Lob auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump: "Die besten und erfolgreichsten Geschäftsleute holt er sich in sein Team. In Deutschland sind in der Regierung Märchenerzähler und Trampolinspringer."

Unruhe im Saal und viele Wahlkampfreden

Während im Saal häufig Unruhe herrschte, gab es viele Wahlkampfreden am Rednerpult - zum Beispiel von Dennis Thering, dem Spitzenkandidaten der CDU: "Wir als CDU, wir stehen für Stabilität, Sicherheit, wirtschaftliches Wachstum und Fortschritt", sagte er.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grüne, Jennifer Jasberg, stand dem in nichts nach: "Wer den Wohlstand unserer Stadt sichern möchte, ist bei Rot-Grün auf einem guten Weg."

Heike Sudmann von den Linken erinnerte an das Credo ihrer Partei, als sie sagte, dass mehr Umverteilung mehr Wohlstand für alle bedeuten würde.

