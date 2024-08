Heute ist der Hamburger Tag der Familien Stand: 31.08.2024 06:00 Uhr Heute ist der Hamburger Tag der Familien. Kinder und Eltern können sich auf 250 Angebote freuen, die über die ganze Stadt verteilt sind.

Es kann beispielsweise Hip-Hop ausprobiert, eine Zaubershow oder ein Bilderbuchkino bestaunt werden sowie Pizza selbst gebacken werden.

Thema "Gesundes Aufwachsen"

Das Angebot ist vielfältig, kostenlos und soll jede Menge Spaß bringen. Dieses Jahr steht das Thema "Gesundes Aufwachsen" im Mittelpunkt. Es geht also um Ernährung, Bewegung und Bildung.

Von Teddyklinik bis Morsediplom

Zahlreiche Einrichtungen, Initiativen und Vereine wollen den Familientag nutzen, um ihre Angebote vorzustellen, so die Sozialbehörde, die den Tag organisiert hat. Neben den Bücherhallen macht zum Beispiel auch das Altonaer Kinderkrankenhaus mit. Kinder können ihr Kuscheltier für die Teddyklinik mitbringen oder durch eine Zauberbox erfahren, warum Hygiene so wichtig ist.

Im Deutschen Hafenmuseum ist Köpfchen gefragt: Kinder ab acht Jahren können spielerisch bis 18 Uhr das Morsediplom machen. Außerdem sind quer über die Stadt Feste geplant, vom Sommerfest in Hohenfelde über ein Kulturfest in Bornheide bis hin zum Stadtteilfest in Rothenburgsort.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.08.2024 | 06:00 Uhr