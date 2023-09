Heute Mahnwache für getöteten 15-jährigen Radfahrer in Hamburg Stand: 02.09.2023 09:32 Uhr Nach dem tödlichen Unfall, bei dem ein 15 Jahre alter Radfahrer von einem Laster überrollt worden ist, veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) heute in Groß Flottbek eine Mahnwache.

Um 14 Uhr soll an dem Unfallort des 15-Jährigen gedacht werden, wie der ADFC am Freitag mitteilte. Dafür wird den Angaben nach ein sogenanntes Ghostbike aufgestellt - die weiß lackierten Fahrräder sollen an getötete Radfahrerinnen und Radfahrer erinnern. Der Junge war am Dienstag von dem Lkw-Fahrer beim Abbiegen nicht bemerkt und überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach NDR Informationen verfügte der Lkw über kein Abbiegeassistenzsystem.

ADFC wirft Politik Versagen vor

Es war bereits der fünfte tödliche Abbiegeunfall in diesem Jahr in Hamburg. Daher auch die deutliche Kritik von Kaija Dehnkamp vom ADFC: Durch mehr Radverkehr komme es auch zu mehr Unfällen, was unter anderem daran liege, dass es einfach nicht genug Platz für den Radverkehr gäbe. "Dass es immer wieder zu tödlichen Abbiegeunfällen in Hamburg kommen kann, immer durch rechtsabbiegende Lkw-Fahrer, ist ein Problem. Und offenbar ist da ein Versagen in der Politik, das da keine Lösung gefunden wird", so Dehnkamp.

