Hauswand in Ottensen nach Explosion eingestürzt Stand: 02.12.2021 11:50 Uhr Großeinsatz für Rettungskräfte in Hamburg-Ottensen: Die Hauswand eines mehrstöckigen Gebäudes ist nach einer Explosion am Donnerstag auf mehrere Autos gestürzt.

In den oberen zwei Etagen des dreigeschossigen Hauses in der Winterstraße wurde die Fassade komplett zerstört. Zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Offenbar zogen Schülerinnen und Schüler ihn aus den Trümmern. Er kam mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus. Bei dem zweiten Betroffenen handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Ersthelfer, der sich an Trümmern leicht verletzte.

Ursache der Explosion unklar

Wie es zu der Explosion kam, ist noch unklar. Laut Polizei wurde der Gasanschluss des Hauses mittlerweile geschlossen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um den Bahnhof Altona herum gibt es Straßensperrungen.

Drohnen suchen das einsturzgefährdete Gebäude nach weiteren Verletzten ab.

