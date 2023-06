"Haus am Quellmoor" in Neuwiedenthal öffnet Stand: 30.06.2023 16:03 Uhr Freunde treffen, Kicker spielen oder sich beraten lassen, wenn es in der Schule nicht so läuft: Das alles ist jetzt im "Haus am Quellmoor" im Hamburger Stadtteil Neuwiedenthal möglich.

Am Freitagnachmittag wurde das neue Gebäude eingeweiht. Der Neubau mit gelber Fassade sticht sofort ins Auge. Auf dem Gelände der Stadtteilschule Süderelbe ist künftig alles unter einem Dach: Im neuen Haus der Jugend können sich Kinder vom Grundschulalter bis hin ins junge Erwachsenenalter treffen. Ob Theater spielen, Hausaufgaben machen oder einfach nur mit Freunden abhängen. Dafür bieten die neuen Räume jede Menge Möglichkeiten.

Neubau kostet 2,2 Millionen Euro

Schon der alte Treffpunkt ganz in der Nähe war mit 160 Kindern und Jugendlichen pro Woche beliebt. Das "Haus am Quellmoor" ist aber noch mehr als das. Denn auch die Straßensozialarbeit ist dort eingezogen, sodass die Angebote beider Einrichtungen an einem Ort gebündelt sind. Zudem gibt es eine Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte, die bei schulischen oder pädagogischen Fragen Hilfe brauchen. Der Neubau hat ingesamt 2,2 Millionen Euro gekostet.

In dem Gebäude ist auch das Projekt "2. Chance" des Vereins IN VIA angesiedelt. Das Team kümmert sich um Kinder, die sonst der Schule fernbleiben. Sie werden in Lerngruppen gefördert, um den Wiedereinstieg in die Schule und damit auch einen Abschluss zu schaffen.

