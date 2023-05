Harley Days in Hamburg: Doppeltes Jubiläum am Wochenende Stand: 16.05.2023 09:41 Uhr Lautes Knattern und blitzender Chrom: Vom 19. bis zum 21. Mai feiern Motorrad-Fans wieder die Harley Days in Hamburg. Diesmal mit einem doppelten Jubiläum.

Historische Bikes, eine Stuntshow, Live-Musik, Motorradtouren und die Biker-Parade durch die Stadt: Fans von blubbernden Motoren und allem, was dazu gehört, kommen von Freitag bis Sonntag auf dem Großmarkt voll auf ihre Kosten.

Doppeltes Jubiläum in diesem Jahr

Zum 20. Mal finden die Harley Days am Wochenende in Hamburg statt. Anlass für das erste Fan-Treffen war damals der 100. Geburtstag der Motorradmarke Harley-Davidson und in diesem Jahr wird das 120. Jubiläum gleich mitgefeiert. Am Sonntag um 14 Uhr startet dann die große Parade durch die Stadt - über die Köhlbrandbrücke, durch die HafenCity und den Hafen und über die Reeperbahn. 19 Bands auf zwei Bühnen sorgen auf dem Großmarkt für Stimmung - Höhepunkt ist am Freitag die britische Hardrock-Band Nazareth.

Naturschutzbund: Veranstaltung nicht mehr zeitgemäß

Kritik kommt vom Naturschutzbund. Angesichts der Debatten über Luftqualität oder Lärmbelastung sei so eine Veranstaltung nicht mehr zeitgemäß, heißt es. Die Bergmanngruppe als Veranstalter verweist auf sein Nachhaltigkeitskonzept und sagt: Solange die Leute zu den Harley Days kommen, wird es sie auch weiter geben.

