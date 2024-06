Harley Days 2024: Abschluss mit Biker-Parade durch Hamburg Stand: 30.06.2024 00:05 Uhr Schwere Maschinen und knatternde Motoren: Am Freitag haben die Harley Days 2024 in Hamburg begonnen. Tausende Bikerinnen und Biker werden am Wochenende erwartet. Höhepunkt der Veranstaltung ist die heutige Parade.

Historische Bikes der Kultmarke Harley Davidson, Stuntshows, Barbeque-Meisterschaften, Live-Konzerte und Motorradtouren: Fans von kräftigem Motorensound kommen am Wochenende auf dem Hamburger Großmarkt im Stadtteil Hammerbrook auf ihre Kosten. Viele Motorradfans kamen bereits am Freitagnachmittag bei Sonnenschein auf das Großmarkt-Gelände. "Die Stimmung ist gut", sagte eine Sprecherin der Veranstaltung.

Große Biker-Parade durch die Stadt

Höhepunkt der Harley Days ist die große Parade durch die Stadt. Die Biker fahren heute Nachmittag nach Angaben der Veranstalter mit ihren Maschinen vom Großmarkt aus über die Veddel und die Köhlbrandbrücke in den Hafen. Zurück geht es dann über die Freihafenbrücke durch die Hafencity, an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei über die Reeperbahn zurück zum Großmarkt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 5.000 Motorradfahrerinnen und -fahrer an der Parade.

Harley Days: H-Blockx auf der Bühne

Die Harley Days finden in diesem Jahr zum 21. Mal in Hamburg statt. Sie dauern von Freitagmittag bis Sonntagabend. Insgesamt 19 Bands werden den Angaben zufolge auf den beiden Bühnen auftreten, Headliner am Freitagabend war die deutsche Rockband H-Blockx. Zu den Ehrengästen des Events zählen in diesem Jahr unter anderem der frühere HSV-Trainer Michael Oenning und der Schauspieler Till Demtrøder.

Shows, Ausflüge und Tattoo-Tage

Stuntmen wollen in ihren Shows zeigen, was alles in einer Harley steckt. Zudem stehen den Besucherinnen und Besuchern bei den erstmals auf dem Event stattfindenden Hamburger Tattoo-Tagen rund 20 Tätowiererinnen und Tätowierer zur Verfügung. Zahlreiche Harley-Davidson Modelle stehen für kostenlose Probefahrten bereit. Außerdem werden geführte Motorradtouren in die Umgebung angeboten, etwa zum Zollenspieker Fährhaus, ins Alte Land oder in die Lüneburger Heide.

Umweltschützer gegen klimaschädliche Großveranstaltungen

Die Veranstalter der seit 2010 auf dem Großmarkt angesiedelten Harley Days ermahnten die Motorradfans, Rücksicht auf die Hamburger Bevölkerung zu nehmen - nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden wegen der Lautstärke gegeben hatte. Sie appellierten, auf Burn-outs oder die Durchfahrt durch Wohngebiete zu verzichten. Die Umweltorganisation Nabu forderte unterdessen eine Abkehr von umwelt- und klimaschädlichen Großveranstaltungen wie den Harley Days.

