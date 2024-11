Harburg: Mann stürzt nach Schlägerei ins Gleisbett Stand: 02.11.2024 12:42 Uhr Am S-Bahnhof Harburg ist in der vergangenen Nacht ein Streit eskaliert. Ein 25-jähriger Mann bekam einen Schlag ins Gesicht, geriet ins Taumeln und stürzte dann auf die Gleise. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt.

Seit der Nacht kämpft der 25-Jährige um sein Leben. Der Mann geriet gegen 0.40 Uhr mit einem 28-Jährigen in einer S-Bahn in Streit. Beim Aussteigen schlug der 28-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht - es kam zum Gerangel an der Bahnsteigkante. Dabei stürzte der 25-Jährige in den Spalt zwischen der Bahnsteigkante und der bereits abfahrenden S-Bahn und wurde lebensgefährlich verletzt.

Polizeibekannter Mann mit 3,05 Promille festgenommen

Passantinnen und Passanten zogen ihn aus dem Gleis und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt brachte den Mann später in eine Klinik. Der 28-Jährige wurde von der Bundespolizei vorläufig festgenommen - er ist bereits polizeibekannt. Nachdem er am Samstagmorgen seinen Rausch von 3,05 Promille ausgeschlafen hatte, wurde er entlassen.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann und wertet auch Videoaufnahmen vom Bahnsteig aus.

