Stand: 07.05.2025 17:19 Uhr Harburg: Große Polizeikontrolle im Phoenix-Viertel

Nach mehreren Massenschlägereien im Harburger Phoenix-Viertel haben Polizei und Bundespolizei dort am Mittwoch eine Großkontrolle durchgeführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überprüften die Beamtinnen und Beamten 486 Personen. Sie erteilten 19 Platzverweise, ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Außerdem gab es zehn Strafanzeigen - unter anderem wegen Drogenbesitzes und illegaler Aufenthalte. In zwei Fällen wurde gegen das Waffenverbot in Bus und Bahn verstoßen.

