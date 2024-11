Stand: 02.11.2024 10:45 Uhr Harburg: 25-Jähriger bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Am S-Bahnhof Harburg ist in der vergangenen Nacht ein Streit eskaliert. Ein 28-Jähriger schlug am Bahnsteig einem 25-jährigen Mann ins Gesicht. Der Angegriffene kam ins Taumeln, geriet in den Spalt zwischen Bahnsteigkante und abfahrende S-Bahn und fiel dann ins Gleisbett. Er verletzte er sich lebensgefährlich und kam auf eine Intensivstation. Den 28-Jährigen nahm die Polizei mit über drei Promille vorübergehend mit auf die Wache.

