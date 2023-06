Hansaplatz: Künstliche Intelligenz soll bei Überwachung helfen

Polizei will Kamerasystem mit KI am Hansaplatz einsetzen

Stand: 15.06.2023 15:50 Uhr

Die Hamburger Polizei will ab Mitte Juli am Hansaplatz in St. Georg ein Kamerasystem einsetzen, das auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruht. Es soll Gefahrensituationen frühzeitig erkennen. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost".