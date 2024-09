Hamburgs größter Bezirk: Ampel-Koalition in Wandsbek geplant Stand: 15.09.2024 11:58 Uhr Ampel-Koalitionen genießen derzeit keinen guten Ruf. Zu zerstritten präsentiert sich die Regierungskoalition in Berlin. Jetzt soll es auch in Hamburg eine Ampel-Koalition geben und zwar im größten Bezirk, in Wandsbek. SPD, Grüne und FDP wollen jetzt die Verhandlungen starten.

Sie wollen es in Hamburg-Wandsbek anders machen als in Berlin. Das verspricht Andreas Dressel in der gemeinsamen Pressemitteilung von SPD, Grünen und FDP. Dressel ist nicht nur Hamburgs Finanzsenator, sondern auch Kreischef der SPD in Wandsbek.

Dressel stellt auch klar, wo es aus Sicht seiner Partei langgehen soll: "Zum einen nehmen wir in einem Außenbezirk wie Wandsbek notwendige Korrekturen in der Verkehrspolitik zugunsten des Autos vor - mit einem Erhalt bestehender Fahrspuren und Parkplätze sowie einer Priorität bei der Sanierung bestehender Radwege als Richtschnur", schreibt Dressel unter anderem in der Mitteilung.

FDP Wandsbek stellt Verkehrspolitik als Bedingung für Koalition

"Die FDP Wandsbek ist bereit, Verantwortung für den Bezirk zu übernehmen. Grundlage für den Eintritt in Koalitionsverhandlungen ist für uns die Bereitschaft von SPD und Grünen, den Korrekturbedarf in der Verkehrspolitik anzugehen und damit zentrale Forderungen unseres Wahlprogramms umzusetzen", heißt es seitens der FDP in der Mitteilung. Mehr Tempo-30-Zonen oder neue Fahrradwege wird es deshalb wohl nicht geben in Wandsbek, wenn die Ampel-Koalition kommt. Auch die Wandsbeker Grünen sprechen sich für Koalitionsverhandlungen aus. Sie loben, dass der Bezirk klimaneutral werden soll. Bei der Bezirkswahl Ende Juni war die CDU knapp die stärkste Partei vor SPD und Grünen geworden.

