Hamburgs bekanntester Amtsrichter geht in den Ruhestand

Stand: 27.05.2023 14:31 Uhr

"Wer, wenn nicht Sie, gehört in den Knast?" Wenn sich Angeklagte in Hamburgs Gerichten so etwas sagen lassen müssen, dann meistens von ihm: Johann Krieten ist Hamburgs bekanntester Amtsrichter. Jetzt ist er nach 33 Jahren in den Ruhestand gegangen.