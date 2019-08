Stand: 24.08.2019 08:22 Uhr

Hamburgs Magistralen sollen grüner werden

Die Entwürfe für sieben Hamburger Ausfallstraßen werden heute in den Deichtorhallen präsentiert. Dort haben sich internationale Experten in den vergangenen Tagen über Visionen für die sogenannten Magistralen ausgetauscht. Sie haben sich darauf verständigt, dass Klima-Herausforderungen wie Hitzeschutz und sauberer Nahverkehr ernst genommen werden. "Wir haben uns hier auseinandergesetzt: Wie entwickeln sich großstädtische Verkehre weiter? Kann das einfach so weiter gehen mit diesen Verkehrsbelastungen?", sagte Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing.

Hauspyramiden an Kieler Straße?

Rund 140.000 Anwohner der Ausfallstraßen sollen mehr Lebensqualität erhalten. Am konkretesten sind die Planer bei der Cuxhavener Straße, wenn die Autobahn 26 bald den Verkehr nach Niedersachsen übernimmt, sagte Höing: "Die schaffen das wirklich mit dem sehr starken Einsatz von Grünräumen, mit der Stärkung der schon vorhandenen Landschaftsräume, das Gebiet zu rhythmisieren."

Ein anderes Team schlägt vor, an Kieler und Pinneberger Straße mehrere Hauspyramiden zu bauen, als verbindendes Element der Magistrale.

Visionen für Magistralen

Beim 7. Bauforum in Hamburg nehmen Architekten, Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner in dieser Woche sieben sogenannte Magistralen in den Fokus. 14 internationale Expertenteams arbeiten seit Dienstag in den Deichtorhallen an Konzepten für Hamburgs große Ausfallstraßen. Sie entwickeln Ideen, um zum Beispiel die Kieler Straße, die Wandsbeker Allee oder die Cuxhavener Straße lebenswerter zu machen.

