Hamburgs Industrie wächst: Umsatz 2023 um rund 30 Prozent gestiegen Stand: 23.07.2024 06:26 Uhr Trotz weltweiter Krisen: Hamburgs Industrie wächst. Das geht aus dem neuesten Jahresbericht von Hamburgs Industriekoordinator hervor, der am Dienstag veröffentlicht wird.

Vom Stahlwerk bis zum Lebensmittelproduzenten, vom Chemieunternehmen bis zum Medizingerätehersteller: Rund 3.000 Industrieunternehmen gibt es in Hamburg. Die Zahl ist zwar klein im Vergleich zu den insgesamt fast 90.000 Unternehmen in Hamburg, aber die Industrieunternehmen sind für knapp ein Drittel der Umsätze in Hamburg verantwortlich.

30 Prozent mehr Industrie-Umsatz in Hamburg

2023 ist der Umsatz der Industrie dabei um rund 30 Prozent gestiegen, so Industriekoordinator Andreas Rieckhof, Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde. Ein Teil der gestiegenen Umsätze geht aber auf hohe Rohstoff- und Energiepreise zurück.

CO2-Ausstoß auch gewachsen

Zuletzt ist der CO2-Ausstoß der Industrie erstmals seit 2014 wieder gestiegen. Rieckhof führt das vor allem darauf zurück, wie deutschlandweit der Strom produziert wird. Langfristig zeige der Trend bei den CO2-Emissionen aber nach unten. Damit die Industrie dabei noch schneller vorankommt, setzt die Wirtschaftsbehörde vor allem auf "grünen" Wasserstoff, der fossile Energieträger ersetzen soll.

